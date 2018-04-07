حافظ سلامة يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

07 أبريل 2018 - 01:35 م

عبر الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس عن حزنه عما يحدث في الأراضي الفلسطينية من سقوط ضحايا وشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان يقابلها الشعب الفلسطيني بالحجارة.

وأضاف "سلامة" في بيان له: ولا ننسى الاجتماعات التى تمت مع الشهيد البطل أحمد ياسين الذي حرك الشباب من دراجته وهو مريض حينذاك وألهب الشباب للتضحية بأرواحهم في سبيل الله ولأول مرة يشهد العالم بمدى تضحية شبابنا وتقديم أرواحهم فداءً لله وعودة المقدسات المنتهكة إلى حظيرة الاسلام.

وتابع: والله رأيت من تلك الشباب من كان يتسابق بتقديم أسمه في قائمة المتطوعين للقيام بالعمليات الفدائية التى اقلقت كيان العدو الإسرائيلي بل العالم لم يشهد من قبل شباب يقدم روحه فداء لهذه القضية المقدسة.

وأشار إلى أن الكيان الاسرائيلي ارتعب واضطر إلى التنازل عن بعض ما اغتصبه من الأراضي الفلسطينية، أن ما نشاهده اليوم من تقديم أرواح أبنائنا من الشباب وهم مكتوفي الأيدي بدون أسلحة أمام عدو خائن وجبان، لا تردعه إلا القوة ولن نسترد مقدساتنا وأرضنا إلا إذا رأى منا ما يقلق مضاجعه بما نقدمه من تضحيات، متابعا: أننا جربنا المواجهة لا مع الأفراد أنما مع قوات نظامية مزودة بأحدث الأسلحة من المدرعات ومن سلاح الطيران، وسلاح البحرية الإسرائيلية من السفن والغواصات ومعهم ست ألوية مدرعة قوامها 600 دبابة ومصفحة لم نمكنهم بوضع أقدامهم على أرض مدينة السويس العامرة بل اصطدناهم وهم يجرون كالجرذان إنهم قالوا لموسى عليه السلام "فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ".

والله تبارك وتعالى قال لنا في كتابه الكريم " وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ"

وتابع قائد المقاومة الشعبية بالسويس: اننا نواجه رصاصتهم بصدورنا، وهذا ما نفعله الأن وهو لن يردعهم بل تضحية منا بأبنائنا، وواجبنا أن نعتمد بعد الله، بتوحيد كلماتنا ولم شملنا وعودة جميع أبنائنا المبعدون عن أرضهم وديارهم، حتى يرى العدو منا العزيمة القوية ويرفع يديه عن ما اغتصبه من أرضنا لعودتها إلى أصحابها، والله تبارك وتعالى (يمدكم بقوته) بقوله تعالى "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَ?كِنَّ اللَّهَ رَمَى? ? وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

ووجه في نهاية البيان رسالة إلي الشعب الفلسطيني قائلا: "يا أبناء فلسطين الحبيبة لا تنسوا انتفاضتكم واجعلوها انتفاضة بالقوة ، ولا يروع الحديد إلا الحديد".