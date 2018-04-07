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برلماني: المصريون لديهم أمل في نهضة اقتصادية واجتماعية

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أكد النائب خالد صالح أبوزهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات القومية التي تعمل على النهوض بالوطن مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج والداخل لديهم أمل كبير في حدوث نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة.

وقال أبو زهاد في تصريحات صحفية إن المرحلة القادمة تتطلب تضافر مجهودات الشعب المصري والحكومة بجانب الرئيس لتحقيق الأهداف المطلوبة مؤكدا على ضرورة وجود تكاتف بين الدولة والشعب في محاربة الفساد والقضاء على البطالة.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية التي شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وأثبت خلالها المشاركون من الشعب المصري على وعيهم وحبهم لوطنهم قضت على أي محاولة من الدول المعادية لمصر والمنظمات المشبوه من النيل من استقلال الوطن.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعمل على استكمال خطة التنمية التي بدأها منذ 4 سنوات وستشهد الفترة المقبلة مزيد من التقدم والرقي لمصرنا الحبيبة.


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