» رجل يجمع بين زوجة مسيحية ومسلمة..تعرف على القصة

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الجمع بين زوجين

محررات رسمية

عامل يجمع بين زوجين

عامل يجمع بين

أمرت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بحبس عامل جميع بين زوجتين مسيحية وأخرى مسلمة لاتهامه بالتلاعب في محررات رسمية.

تفاصيل الواقعة، عندما تقدم شادي لخطبة ساندى عقب عودته من الخليج برضا الكنيسة، وتزوجا وعاشا فى شقة بولاق أبو العلا، وأنجبت طفلها الأول بدون أى معوقات أو مشكلات.

وذكرت التحقيقات أن الزوجة "ساندى" بادر إلى مسامعها محادثات بين زوجها وسيدة في الهاتف تطلب منه رؤية أولاده وتبكى في المحادثة، لتفتح ملف كارثة كبيرة.

وتضيف التحقيقات، أن الزوجة طلبت من المحامى الخاص بها جمع معلومات عن زوجها ليخبرها بأن زوجها متزوج من سيدة أخرى وأنجب منها طفلين، وله بطاقة شخصية أخرى مثبت بها أنه مسلم الديانة.

 وتوجهت "ساندى" إلى النيابة، واتهمت زوجها بالتزوير، وقالت إنها تعرفت على المتهم عن طريق سيدة، وعندما تقدم لخطبتها سألت عنه كاهن الكنيسة الذى أخبرها، بأنه يحضر إلى الكنيسة للصلاة، وعائلته معروفة، وتزوجت منه وأنجبت طفلا. طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث عن الواقعة، حيث تبين أن شهادة ميلاد المتهم "مسيحى"، ولكن له بطاقتين، إحداها مدون عليها مسلم الديانة، ومتزوج من سيدة تدعى "رشا.ع" وله طفلين منها، وبطاقة أخرى بأنه مسيحى الديانة، لتأمر النيابة باستدعاء زوجة المتهم الأولى "رشا".


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