الجمل: فى هذا التوقيت سيتم القضاء على الإرهاب

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أشاد المستشار محمد حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق, بمجهود القوات المسلحة المصرية فى القضاء على الإرهاب فى محافظة سيناء, مشيرًا إلى أن بيان القوات المسلحة السابع عشر الأخير تضمن حصرا لكل  العمليات والأحداث التى قامت بها من أجل إجهاض العناصر الإرهابية.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذى  نشر بالوفد تحت عنوان "القضاء على الإرهاب فى نهاية  2018"  أن  البيان أوضح  أنه تم قتل  خمسة إرهابيين وتم تفجير 162 عبوة ناسفة، مع تدمير 993 مخزنًا ووكرًا للإرهابيين بداخلها أسلحة ودوائر ناسفة وأحزمة ناسفة وعدد 8 أجهزة لاسلكية وكمية من المواد الكيماوية التى تدخل فى تركيب العبوات الناسفة مع التدمير والضبط لـ19 عربة أنواع مختلفة يستخدمها الإرهابيون.

وتابع الفقيه الدستورى قائلا: "واصلت التشكيلات القتالية وحرس الحدود تنظيم أكثر من 600 كمين ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية فى الاتجاهين الغربى والجنوبى".

واوضح  حامد الجمل مستكملا: "من هذه البيانات أنه يتم النشاط الإرهابى بالتنسيق والتعاون مع تهريب وإخفاء المخدرات لتمويل النشاط الإرهابى الخطر، وأنه بالتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة يتم الهجوم الشامل على أوكار ومواقع الإرهابيين وبصفة خاصة فى سيناء مع مقاومتهم وحصارهم , ولذلك فإننى أتوقع أن يتم فى نهاية سنة 2018 إعلان الهزيمة الشاملة والكاملة للإرهاب وبخاصة فى سيناء سوف يترتب على هذه الهزيمة فضلا عن تثبيت الأمن العام فتح المجال للتنمية الشاملة للوطن".

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