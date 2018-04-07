» تعرف على حالة الطقس غدًا

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غد الأحد 8 أبريل، وبيان بحالة الطقس علي كافة الأنحاء.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الأحد يشهد انخفاضًا، ليسود لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتٌسجل درجة الحرارة بالقاهرة 26-16 درجة، الإسكندرية 20-14 درجة، مطروح 19-13 درجة، بورسعيد 21-17 درجة، دمياط 22-18 درجة، العريش 22-11 درجة.


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