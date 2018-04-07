كنائس وأديرة بنى سويف تحتفل بعيد القيامة

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محافظ بنى سويف

عيد القيامة

مطرانية

كنائس بنى سويف

الازهر والاوقاف

تحتفل كنائس وأديرة محافظة بنى سويف بعيد القيامة المجيد الليلة باقامة قداس عيد القيامة بمطرانيتى بنى سويف وببا والذى يترأسه الأنبا غبريال مطران بنى سويف والأنبا اسطفانوس مطران ببا بمشاركة بحضور المهندس شريف محافظ بنى سويف واللواء اللواء جرير مصطفى مدير الأمن وقيادات من الجيش والشرطه والجهاز التنفيذى وأئمة الأزهر والأوقاف.

ويقوم محافظ بنى سويف فى صباح الغد بزيارات لجميع الكنائس الإدارة بالمحافظه ويبدأها بمطرانية بنى سويف ثم الكنيسه الانجيليه برئاسة القس أكرم ناجى والكنيسة الكاثوليكيه برئاسة القس بولس حنا ويتبعها مطرانية ببا ويختتم المحافظ زياراته بديري ناصر برعاية الانبا باسيليوس وذلك لتقديم تهنئة شعب المحافظه للاخوه شركاء الوطن المسيحيين.

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