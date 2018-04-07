«بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية

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السعودية

العمالة الاجنبية

بن سلمان

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مستقبل العمالة الأجنبية بالمملكة في المستقبل في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي انتهجتها السعودية مؤخرًا.

وقال "بن سلمان" خلال حواره مع مجلة "التايم" الأمريكية، إن "عدد الأجانب الذين يعملون حاليا في المملكة والمقدر بعشرة ملايين أجنبي سيزداد في المستقبل".

وأوضح أن "السعودية ستحتاج إلى الكثير من الموارد البشرية لكي تحقق طموحاتها في التحديث الشامل، وأنها ستوفر العديد من الوظائف للسعوديين والأجانب لتنفذ ما تحاول بناءه"، معربا عن تطلعه إلى الحصول على أفضل الموهوبين والمؤهلين من الخارج لإقناعهم بالعيش والعمل في السعودية.

وأكد ولي العهد السعودي، أنه يجب أن تكون هناك معايير اجتماعية وثقافية جيدة لبناء الاقتصاد، قائلا: "فيما يتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية، فإننا نريد أن نحصل على أفضل المواهب ونقنعها أن تأتي من الخارج وتعيش وتعمل في السعودية، فيجب أن يكون لديك معايير اجتماعية وثقافية جيدة".

وتابع: "لا يمكن أن يكون لديك معايير معيشية وثقافية سيئة إذا كنت تريد أن تنمو وأن تكون أكبر بكثير اقتصاديا. لذا، هذا أمر مهم للغاية، فنحن نحاول أن نتطور".



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