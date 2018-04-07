  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:25 م
بحث متقدم
رامي جان

«جان»: على مصر دعوة قطر للمصالحة

تواضروس

الكنيسة تتبرأ من رحلات المسيحيين إلى القدس

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء»: «داعش» يجهز لعملية إرهابية نوعية

فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

مصر تدين قمع إسرائيل لمسيرات غزة

اوبر وكريم

وقف تنفيذ حكم منع مزاولة "أوبر" و"كريم" لنشاطهما

الغوطة

مقتل 47 مدنيًا في قصف جوي وبري للنظام على الغوطة

وزير الأوقاف

«وزير الأوقاف» يشدد على تجنب السياسة في «رمضان»

ليفربول

في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية

تسمم اطفال المدارس

تسمم 60 طفلا«يتيما» بسبب وجبة غذائية من جمعية أهلية

في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"

#

أبو تريكة: صلاح أخبرني بسر كان السبب في تألقه أمس

#

"كلوب": "صلاح" يشبه "ماردوانا" في هذا الأمر

#

بالفيديو.. "صلاح" يدخل التاريخ بهدفه أمام "حجازي"

المصريون

ليفربول

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء ليفربول أمام إيفرتون، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز «البريميرليج».

جاءت متوسط المستوى وشهد ندرة فى الفرص الهجومية على كلا المرميين، حيث ظهر تأثر ليفربول بالعديد من الغيابات التى يعانى منها فى مباراة اليوم، وأبرزها النجم المصرى محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاح لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وقرر يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، عدم إشراك محمد صلاح فى مباراة اليوم رغم تعافيه من الإصابة، حفاظاً على جاهزيته لمباراة مانشستر سيتى الثلاثاء المقبل بملعب "الاتحاد"، فى "إياب" الدور ربع النهائى.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 41 نقطة فى المركز التاسع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. مقتل 3 أشخاص في حادث دهس بألمانيا
» أمريكي يطعن محجبة في "تكساس"
» في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون
» عن طريق الاحتكاك.. سقوط نشالة الجمالية في قبضة الأمن
» "قضايا الدولة" يصدم المحكوم عليهم في قضية "الذهب الكبرى"
» تفاصيل صادمة لاغتصاب 3 سيدات لشاب
» "مرتضى" يتقدم بطلب تظلم لرئيس استئناف القاهرة
» تعرف على حالة الطقس غدًا
» بالصور.. العثور على فتاة مقطعة في مقلب" قمامة"بفيصل
» رجل يجمع بين زوجة مسيحية ومسلمة..تعرف على القصة
» يقتل والده بسبب فيديوهات جنسية لوالدته

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك