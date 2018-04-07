» في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

07 أبريل 2018 - 04:05 م

حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء ليفربول أمام إيفرتون، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «جوديسون بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز «البريميرليج».

جاءت متوسط المستوى وشهد ندرة فى الفرص الهجومية على كلا المرميين، حيث ظهر تأثر ليفربول بالعديد من الغيابات التى يعانى منها فى مباراة اليوم، وأبرزها النجم المصرى محمد صلاح.

وتعرض محمد صلاح لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

وقرر يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول، عدم إشراك محمد صلاح فى مباراة اليوم رغم تعافيه من الإصابة، حفاظاً على جاهزيته لمباراة مانشستر سيتى الثلاثاء المقبل بملعب "الاتحاد"، فى "إياب" الدور ربع النهائى.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 41 نقطة فى المركز التاسع.