«وزير الأوقاف» يشدد على تجنب السياسة في «رمضان»

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وزير الأوقاف

رمضان

التراويح

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن البرنامج الخاص لشهر رمضان هذا العام، سيتضمن درسًا خاصًا يعقد في منتصف صلاة التراويح، والذي سيكون درسًا إيمانيًا بحتًا، وستكون مدته ما بين 5 أو 7 دقائق، لتخفيف والتيسير على المصلين.

وشدد "جمعة"، على أن الدرس الذي يعقد بين صلاة التراويح سيكون خالي من أي حديث في الأمور السياسة ولابد من تجنب أي قضايا خلافية خلال شهر رمضان الكريم، والحديث فقط في الجوانب الإيمانية والأخلاقية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من وكيل المديرية، ومدير الدعوة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين بالمحافظة، من داخل مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.



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