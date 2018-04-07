مصر تدين قمع إسرائيل لمسيرات غزة

07 أبريل 2018 - 04:20 م

أدانت وزارة الخارجية، اليوم السبت، استمرار استخدام العنف والقوة المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أوقع حتى الآن 10 قتلى وما يزيد على ألف مصاب بينهم 48 طفلاً، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الخارجية، في بيان لها، رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن باقى الحقوق التى أقرتها الشرعية الدولية.



