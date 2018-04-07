حبس المتهم في إشعال «فتنة الكرم» بمركز أبو قرقاص

07 أبريل 2018 - 04:44 م

قضت محكمة استئناف أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا اليوم، السبت، بالسجن عامًا مع الشغل، على "عطية دانيال"، لاتهامه بـ"الزنا"، مع "نجوى. ف"، زوجة "نظير إسحاق أحمد"، وذلك في الأحداث التي شهدتها قرية الكرم، في مركز أبو قرقاص، عام 2016، والمعروفة إعلاميًا، بـ"تعرية سيدة الكرم".

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، شهدت في يوم 20 من شهر مايو من عام 2016 اشتباكات عنيفة بين مسلمين وأقباط؛ على خلفية ما تردد عن وجود علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي هو نجل السيدة التي تقدمت ببلاغ تتهم فيه آخرين بتجريدها من ملابسها، وأسفرت الأحداث وقتها عن حرق 4 منازل ومحل أدوات كهربائية.