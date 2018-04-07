بالصور.. نجلا «ترامب» يشاركان في حفل زفاف عربي

خالد الشرقاوي
حضر نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك وترامب الابن، حفل زفاف ابنة حسين سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" للعقارات في دبي.
ونشر "سجواني" على صفحته الخاصة على "تويتر" و "إنستجرام" صورا لهما.
وكتب سجواني في "التغريدة": "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترمب جونير وإريك ترمب، في مناسبة خاصة جدا لعائلتي حيث كنا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".
ويمتلك حسواني شركة "داماك" العقارية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، كما ويتميز بعلاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
It was an honor to have @EricTrump and @DonaldJTrumpJr ???? at the wedding of our cousin #AmiraSajwani in #Dubai ???? #UAE #MAGA @HussainSajwani pic.twitter.com/4Tg2u5TENM— حسن سجواني ???? (@HSajwanization) 5 أبريل، 2018
سعدت بالامس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترمب جونير واريك ترمب، في مناسبة خاصة جداً لعائلتي حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة. pic.twitter.com/eN0OS0SIHF— Hussain Sajwani (@HussainSajwani) 6 أبريل، 2018
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