بالصور.. نجلا «ترامب» يشاركان في حفل زفاف عربي

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ترامب

حفل زفاف

عربي

حضر نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك وترامب الابن، حفل زفاف ابنة حسين سجواني رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" للعقارات في دبي.

ونشر "سجواني" على صفحته الخاصة على "تويتر" و "إنستجرام" صورا لهما.

وكتب سجواني في "التغريدة": "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترمب جونير وإريك ترمب، في مناسبة خاصة جدا لعائلتي حيث كنا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

ويمتلك حسواني شركة "داماك" العقارية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، كما ويتميز بعلاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتولت شركته بناء نادي ترامب للجولف في دبي والذي افتتح في فبراير 2017.



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