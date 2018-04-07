» بالصور.. مقتل 3 أشخاص في حادث دهس بألمانيا

07 أبريل 2018 - 04:57 م

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرين، اليوم السبت، بعد أن دهستهم سيارة في مدينة "مونستر" غربي ألمانيا.

وأفادت قناة "دويتشه فيله" الألمانية بأن "سيارة دهست مارة في مدينة مونستر الألمانية بولاية شمال الراين-ويستفاليا، مشيرة إلى "أنباء عن وقوع قتلى وجرحى".

فيما أكدت شرطة مونستر عبر تويتر "وجود وفيات وجرحى"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفادت مصادر أمنية، أنه لا يستبعد أن يكون الحادث متعمدا.