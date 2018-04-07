«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة غدًا

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أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدًا الأحد، انخفاضًا ملحوظًا، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 26

وسط الدلتا 15 25

الإسكندرية 14 20

بلطيم 15 21

مطروح 13 19

السلوم 12 20

سيوة 12 26

بورسعيد 17 21

دمياط 18 22

العريش 11 22

رفح 12 21

الإسماعيلية 12 26 

السويس 15 26

رأس سدر 16 25

نخل 10 26 

نويبع 22 27

طابا 18 25

كاترين 12 21

الطور 17 25

شرم الشيخ 23 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 30

الفيوم 15 28

بني سويف 15 28

المنيا 14 29

أسيوط 14 28

سوهاج 17 29

قنا 18 31

الأقصر 19 33

أسوان 20 34

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 18 32

حلايب 23 28

شلاتين 21 30  



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