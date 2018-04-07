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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"عنف كرداسة" لـ6 مايو

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جماعات

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين محمود صلاح فارس ومحمد نجاح أحمد محمد جاد، المقضى عليه عقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف كرداسة"، وذلك لجلسة 6 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

وفى بداية الجلسة قال المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة، إن هيئة المحكمة تسلمت خطابًا من مدير مديرية أمن الجيزة يفيد بتعذر إرسال المتهمين لانشغال الأمن بتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس .

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة آخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف  كرداسة".

وكانت المحكمة أصدرت حكمها حضوريًا على كل من محمد إبراهيم محمد عبد الحميد بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة عثمان عبد الفتاح محمد ومحمود صلاح محمد فارس و نجاح احمد محمد جاد وكمال محمد جمعة ومحمود سعيد الدوح ومحمد فرحات أبوروق ونجاح أحمد محمد جاد ومحمود السيد السيد عامر ومصطفى محمد بالسجن المشدد كما قضت حضوريا ببراءة محمود حنفى محمود السيد زايد



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