تفحم أسرة مصرية في حادث سير بالسعودية

07 أبريل 2018 - 05:25 م

لقيت أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد مصرعها اليوم، السبت، إثر حادث سير شمالي السعودية.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، عن عيد الشريف، رئيس الجالية المصرية بمنطقة "عرعر" شمالي السعودية قوله إن "أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد لقيت مصرعها إثر اصطدام سيارتهم بشاحنة على طريق القريات – عرعر".

وأوضح الشريف، أن "حادث التصادم أدى إلى احتراق السيارة بالكامل، ما أدى إلى وفاة الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين أكبرهما تبلغ 8 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات".

ويدعى رب الأسرة المتوفى "هشام عبد الله عبد العزيز إبراهيم، ويعمل اختصاصي تسويق بمدينة القريات شمالي شرق السعودية"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن "الأسرة كانت في طريقها للحاق بموعد اختبارات ابنتهما التي تؤدي اختبارات أبناء مصر بالخارج، بالصف الثاني الابتدائي، بمدينة "عرعر" التي تبعد عن مقر إقامتهم بمدينة القريات نحو 350 كم".

وأكد الشريف أنه "تم العثور على السيارة متفحمة بطريق الجلاميد الذي يربط بين منطقتي القريات وعرعر شمالي المملكة".

ووفق المصدر ذاته، قال هاني صلاح، السفير المصري بالسعودية إنه "يتابع الحادث لإنهاء لإجراءات دفن الجثامين أو نقلها إلى مصر وفقا لرغبة أهالي المتوفين".



