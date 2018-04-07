» شاهد.. «هاكرز» فلسطيني يستولي على مئات المواقع الإسرائيلية

07 أبريل 2018 - 05:32 م

تمكن قراصنة إنترنت "هاكرز" من إختراق مئات المواقع الإسرائيلية، وقالت مصادر عبرية إن أكثر من 100 موقع تمكن القراصنة من اختراقها خلال الساعات الأخيرة.

ويقوم المخترقون بتغيير الواجهة الرسمية للمواقع ووضع صورة مجموعة من الشبان ترفع علم فلسطين، وكتبوا باللغة الإنجليزية القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما يسمع في الخلفية صوت الأذان.

وأطلق الهاكرز على أنفسهم اسم DarkCoder" @Th3Falcon "، واستهدفوا مواقع مختلفة من بينها مواقع رسمية للبلديات والمستشفيات وشركات كبرى وغيرها.

وأشار القراصنة، إلى أنهم تمكنوا، إلى حين كتابة هذه الأسطر، من اختراق 72 موقعًا إسرائيليًا.

وأفادت المصادر العبرية، بأن المواقع التي تم اختراقها تستضيفها جميعها شركة "دورنت"، التي بدورها لم تصدر أي تعليق بعد على هذه الهجمات.







