  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:07 م
بحث متقدم
عبود الزمر

«الزمر» يرد على اتهام وجدي للجماعة الإسلامية بالخيانة

عادل صبري

ترحيل «عادل صبري» إلى معسكر فرق الأمن

وزير الكهرباء

أسباب تأجيل طرح 3 شركات كهرباء بالبورصة

حمدي رزق

حمدي رزق رئيسًا لتحرير «المصري اليوم»

السيسي

السيسي لن يكرر ما فعله السادات ومبارك

البشير والسيسي وحفتر

«حفتر» يزور السودان سرًا بوساطة مصرية

محمد صلاح

«أبوتريكة» يوضح موقف «صلاح» من مباراة «السيتي»

أحمد قنصوة

محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم

نادي الزمالك

«مرتضى» يقود مظاهرات داخل نادي الزمالك

رامي جان

«جان»: على مصر دعوة قطر للمصالحة

بعد إصابته بالسرطان للمرة الرابعة..

والدة الطفل زين توضح آخر تطورات حالته الصحية

آخر الأخبار

زين
زين

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تدهور الحالة الصحية لمدير حسابات الزمالك

#

حقيقة وفاة "زين" أشهر طفل مريض سرطان

#

إيمان البحر درويش يكشف آخر تطورات حالته الصحية

#

وزير التموين: هذه تطورات الحالة الصحية لـ "شريف إسماعيل"

السرطان

زين

كشفت رضوى موسى، والدة الطفل زين، عن آخر تطورات حالة زين الصحية بعد إصابته بالسرطان للمرة الرابعة.

وقالت عبر صفحته على "فيس بوك": "اليومان الماضيان كانوا صعبين للغاية، الجراحة التي أجراها زين لم تسر كما خططوا للأسف، ويبدو أن الورم سريع النمو وعدواني، لا يزال يتعافى ويتألم منه، لكن الأطباء قرروا إرسالنا إلى المنزل حتى يحصلوا على تقارير المرض ويكتشفون مسار العلاج".

وتابعت: "ولسوء الحظ يجب أن يأخذ العلاج مرة أخرى، فنحن لسنا متأكدين من أي نوع ولكننا نصلي وندعي. ونستمر في البقاء أقوياء ونتحلى بالصبر نطلب منكم ألا تتوقفوا عن الصلاة من أجل زين، أننا نمر بما مرنا به مرة أخرى كأمل أنه سيخترق مثل الثلاث مرات من قبل".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» جلسة «باديكير» تُكلف مدافع الزمالك 30 ألف جنيه
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»
» استقرار أسعار الأسمنت عند هذا الرقم
» صدام بين «كلوب» و«الصحفيين» بسبب «صلاح»
» «بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية
» وقف تنفيذ حكم منع مزاولة "أوبر" و"كريم" لنشاطهما
» ستوك«رمضان» يسقط أمام توتنهام
» «ساويرس»: الله واحد ولو شاء لوحدنا جميعا
» شاهد.. «هاكرز» فلسطيني يستولي على مئات المواقع الإسرائيلية
» انتحار سائق سيارة حادث الدهس بألمانيا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك