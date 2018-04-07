» استقرار أسعار الأسمنت عند هذا الرقم

07 أبريل 2018 - 07:24 م

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1140 جنيهًا للطن.

ووفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة بلغ سعر طن الأسمنت كالتالي:

الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيهًا

أسمنت النصر 1128 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي 1143 جنيها

أسمنت طره إلى 1143 جنيها

أسمنت التعمير 1135 جنيها

أسمنت حلوان 1143 جنيها

أسمنت السويس 1143 جنيهًا

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1880 جنيها، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1850، وسوبر رويال 1880، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1870 جنيها للطن.

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 1088 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1185 جنيها.



