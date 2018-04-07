» استقرار أسعار الأسمنت عند هذا الرقم

خالد الشرقاوي
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1140 جنيهًا للطن.
ووفقًا لأحدث أسعار الشركات المتداولة بلغ سعر طن الأسمنت كالتالي:
الشركة العربية للأسمنت المسلح 1153 جنيهًا
أسمنت النصر 1128 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي 1143 جنيها
أسمنت طره إلى 1143 جنيها
أسمنت التعمير 1135 جنيها
أسمنت حلوان 1143 جنيها
أسمنت السويس 1143 جنيهًا
وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1880 جنيها، وبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 1850، وسوبر رويال 1880، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1870 جنيها للطن.
كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 1088 جنيها، وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1185 جنيها.
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