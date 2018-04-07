» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»

07 أبريل 2018 - 07:39 م

بدأت قناة "الفراعين"، في مفاوضات مع الفنانة رانيا محمود ياسين للعمل كمقدمة لأحد البرامج، حيث أشار توفيق عكاشة، مالك القناة، أنها من المرجح أن تقدم برنامج "عايز حقي".

وأكد "عكاشة"، في تصريحات صحفية، أنه لن يجري أي مفاوضات مع أي مذيع أو مذيعة خلاف ذلك، كما أنه يبحث عن وجوه جديدة من أجل تقديمها إلى الجمهور.

وأوضح أن ريهام البنان سوف تقدم برنامج "لكل الناس"، كما ستتولى المذيعة مريم إدريس تقديم برنامج "بالعبري الصريح.

وكلف "عكاشة" الكاتب عز الأطروش، مدير البرامج بالقناة، بتشكيل فريق إعداد قوي، حيث أن رسالة القناة التي ستحمل رسالة الإعلام التنموي تتطلب فريق إعداد مستوعب لصناعة تلك الرسالة.

وأكد عودة صفاء الشبلي للقناة، لتتولى رئاسة تحرير برنامج "عايز حقي"، مشيرًا إلى وجود مفاوضات تجرى مع عدد من الوكالات الإعلانية لتتولى الوكالة الإعلانية للقناة.