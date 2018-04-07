» جلسة «باديكير» تُكلف مدافع الزمالك 30 ألف جنيه

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المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

باديكير

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال، تغريم محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأبيض، 30 ألف جنيه، بسبب الصورة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، والتى أثارت جدلًا كبيرًا وغضبًا من جانب جمهور القلعة البيضاء بسبب جلسة "الباديكير".

وأوضح مدير الكرة بنادى الزمالك للونش أن العقوبة طبقاً للائحة الفريق ثم حرص حافظ على غلق الأمر بشكل نهائى مطالبا اللاعب بالتركيز فقط فى مواجهة الغد أمام مصر المقاصة بالدورى.

كان الونش قد قال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "ياجماعة بخصوص الصورة اللى نازله على المواقع إنى بعمل باديكير، أنا عمرى ما عملت الكلام دا أولا، أنا رجلى فيها عين سمكة مبقدرش ألبس الجزمة منها علشان الرغى الكتير وشكرًا".

ويمر نادى الزمالك بأزمة بعد خروجه من البطولة الكونفدرالية من دور الـ32 بعد الخسارة أمام ولاية ديتشا الإثيوبى بضربات الترجيح بعد التعادل بمجموع اللقاءين بنتيجة 2 / 1، إلى جانب احتلال الفريق المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة.


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