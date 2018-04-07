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بدء صلوات قداس «عيد القيامة» في كنيسة «ماري جرجس» بطنطا

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بدأت صلوات قداس عيد القيامه داخل كنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا
بدأت صلوات قداس عيد القيامه داخل كنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا

محمد عبدالناصر

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تشديدات امنية

كنيسه مارى جرجس الشهداء

قداس عيد القيامة المجيد

بدأت صلوات قداس عيد القيامة داخل كنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا في ظل توافد الآلاف بمشاركة أسر شهداء ومصابي تفجير الكنيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ومن المقرر، أن يترأس الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، القداس، اليوم، بحضور اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

يذكر أن كنيسة مارجرجس والشهداء تشهد إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وأمنت قوات الأمن الكنيسة، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنيسة أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها، وزيادة عدد أفراد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة.

من جانبه وجه اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، بوجود حرم آمن حول كل كنيسة في المحافظة ونشر الصدادات الحديدية بمحيطها، والتأكد من هوية كل الأشخاص الداخلين للكنائس، ووجود خدمات من الشرطة النسائية، بكل كنيسة، لتفتيش السيدات.



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