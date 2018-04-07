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«الزمر» يرد على اتهام وجدي للجماعة الإسلامية بالخيانة

الحياة السياسية

عبود الزمر
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الجماعة الإسلامية

انتخابات

وجدي غنيم

عبود الزمر

رد الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على اتهامات الشيخ وجدي غنيم للجماعة بالخيانة، مبديًا تعجبه ممن يسبون جموع الناس ويرمونهم بما ليس فيهم.

واتهم القيادي الإخواني وجدي غنيم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "يوتيوب"، الجماعة الإسلامية بالنفاق والخيانة، عقب تصريحات حزب البناء والتنمية في تركه لأعضائه حرية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي بدأت منذ أمس الاثنين، وتستمر لمدة 3 أيام.

وتساءل غنيم  في فيديو له علي موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب": هل نسيت الجماعة الإسلامية تاريخها، وأصبحت كحزب النور حاليا في سياسته، مؤكدا أن من يشارك في الانتخابات يستحق كل الألفاظ من النفاق والخيانة وغيرها.

فيما رد عليه "الزمر"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، قائلًا: "عجبت ممن يسبون جموع الناس ويرمونهم بما ليس فيهم، حتى إذا رد عليهم أحد الناس غضبوا وتمسكوا بحقهم في الحسنات! ولو أنهم طلبوا المسامحة المتبادلة لكان خيرًا لهم، لكنهم غاب عنهم عظيم مثوبة من كان أجره على الله (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)".

وأضاف "الزمر": "من يعجز عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب سيبقى دائما في مقاعد المتفرجين على الأحداث بلا فاعلية"، متابعًا: "وعاجز الرأي مضياع لفرصته، فلما انقضى الأمر عاتب القدرا".


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