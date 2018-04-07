حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا

07 أبريل 2018 - 08:08 م

قالت صحيفة "ذا تليجراف" الأمريكية، إن المساس بحصة مصر المائية تعتبر مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مشيرة إلى الفرصة الأخيرة للتفاوض حول أزمة سد النهضة الإثيوبي ستكون في غضون 30 يومًا.

وأكدت الصحيفة أن مشكلة سد النهضة المتزايدة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحيي نزاعا حديديا وطويلا مع مصر، لافتة إلى فشل وزراء خارجية الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع القائم حول السد المقام على النيل الأزرق، في لقائهم خلال الأيام السابقة في الخرطوم.

وأشارت إلى جولة أخرى من المفاوضات تعقد في غضون 30 يوما، وسط مخاوف من فشل المتفاوضين من التوصل لنتائج ترضي الجميع، كما يحدث في كل مرة.

وأكدت الصحيفة أن العمل في بناء السد بلغ نسبة 63 في المائة، وتأمل إثيوبيا أن تصبح مركزًا رئيسيًا للطاقة في أفريقيا عند اكتماله.