  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
قناة الشرق

«جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

مرشحو الرئاسة السابقين

23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

الإعلامي سيد علي

سيد علي: حجب موقع «المصريون» ظلم كبير

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

جفاف (أرشيفية)

حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا

أحمد قنصوة

محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم

عادل صبري

ترحيل «عادل صبري» إلى معسكر فرق الأمن

وزير الكهرباء

أسباب تأجيل طرح 3 شركات كهرباء بالبورصة

الإسماعيلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الطلائع

الرياضة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء

#

الإسماعيلى يسقط في«فخ» التعادل أمام طنطا

#

تعادل آسيوي جديد لـ"العين" أمام "الريان" القطري

#

غضب جماهيري بالإسماعيلية بعد السقوط أمام الأسيوطي

المصريون

الإسماعيلي

طلائع الجيش

سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

ولم يشهد الشوط الأول، أى خطورة حقيقية للفريقين على المرميين، حيث استمرت اللقاء فى منطقة وسط الملعب فى محاولة من الفريقين فرض سيطرتهما على المباراة.

وفى الشوط الثانى، نجح طلائع الجيش فى التقدم بهدف نظيف فى الدقيقة 54 عن طريق تالا نداى من خلال هجمة منظمة ، فيما قام بيدرو بارني المدير الفني للإسماعيلى  باجراء تغيرات لينجح البديل إسلام عبد النعيم فى إحراز التعادل للدراويش فى الدقيقة 76 لتستمر المباراة بنتيجة التعادل الإيجابى.

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس
» «سلطان»: الإمارات أكثر دولة احتضنت الإخوان طوال 50 عامًا
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو
» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»
» جلسة «باديكير» تُكلف مدافع الزمالك 30 ألف جنيه
» «بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية
» ديربي مانشستر.. «اليونايتد» يخطف فوزًا مثيرًا من «السيتي»
» استقرار أسعار الأسمنت عند هذا الرقم
» الإسماعيلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الطلائع
» ترحيل «عادل صبري» إلى معسكر فرق الأمن
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية