» الإسماعيلي يسقط في «فخ» التعادل أمام الطلائع

07 أبريل 2018 - 08:15 م

سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

ولم يشهد الشوط الأول، أى خطورة حقيقية للفريقين على المرميين، حيث استمرت اللقاء فى منطقة وسط الملعب فى محاولة من الفريقين فرض سيطرتهما على المباراة.

وفى الشوط الثانى، نجح طلائع الجيش فى التقدم بهدف نظيف فى الدقيقة 54 عن طريق تالا نداى من خلال هجمة منظمة ، فيما قام بيدرو بارني المدير الفني للإسماعيلى باجراء تغيرات لينجح البديل إسلام عبد النعيم فى إحراز التعادل للدراويش فى الدقيقة 76 لتستمر المباراة بنتيجة التعادل الإيجابى.

وبهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الطلائع المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة.