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"عبد السلام" لن نقبل بـ"أبو شقة" نقيبًا للمحامين

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المحاميين

علق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان علي التسريبات المتداولة حول تجهيز الدكتور محمد أبو شقة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لمنصب نقيب المحامين بأن محامي مصر لن تسمح  بفرض مرشح معين من قبل  الدولة للسيطرة علي نقابة المحامين لا يوافق إرادة المحامين ولا يعبر عن طموحاتهم.

وأضاف "عبدالسلام"، أن المحامين وحدهم  هم من يقرروا اختيار  نقيبهم  العام ولن يقبلوا بأي مرشح "بارشوطي" يسقط عليهم والتجارب السابقة أثبتت ذلك في عهد نظام مبارك عندما أراد نظام مبارك أن يدفع بمرشحه الأستاذ رجائي عطية آنذاك إلا أنه مني بهزيمة موجعة لثبتت للنظام ان المحامين لن يسمح للدولة من الاقتراب أو المساس من النقابة.

ونوه بأنه بالرغم من الغضب العارم الذي يشعل صدور ووجدان معظم محامين مصر من الدور الهزلي والضعيف للنقيب الحالي ومجلسه والذي كان السبب المباشر في غياب دور النقابة عن المشهد السياسي والنقابي للمحامين في الداخل والدور العربي في القضايا العامة وانعدام الخدمات النقابية وتردي أوضاع المهنة على يد المجلس الحالي ونقيبه العام إلا أن المحامين لن يقبلوا بالمفاضلة ما بين  السيئ والأسوأ  فالمحامون في امس الحاجة لرمز كبير يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويستعيد الدور الريادي لقلعة الحريات ويعلي مصلحة المحامين واعتقد ان هذه المقومات لاتتوافر الا فيمن يملك بالفعل ادوات ادارة شئون المحامين.

ونوه بأن هذا الرمز الكبير لن يخرج الا من بين صفوف المحامين وان يكون لدية القدرة  الحقيقية في التواصل مع المحاميين وان يشعر بما يشعرون به من الالم  وان يكون محترف في ادارة الازمات والاحتواء  واعتقد ان هذه الصفات المطلوبة في رئيس جمهورية محامين مصر والعرب  لن تتوافر فيمن يجلس في غرف القصور المغلقة



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