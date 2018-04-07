«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

07 أبريل 2018 - 08:31 م

قال جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون"، إنه من الخطورة طرح فكرة المصالحة، كما يريدها الإعلامي عماد الدين أديب، والتي تقصر فكرة المصالحة علي جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه من الخطورة العودة بفكرة تأسيس الجماعات مرة أخرى.

وأكد "سلطان"، خلال لقائه مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المصالحة يجب أن تكون مجتمعية شاملة.

وتابع: "يجب أن تكون المصالحة مع المجتمع وليس مع جماعة سياسية بعينها، حتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين، أو نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدًا أنه لا أحد ضد المصالحة بشرط تكون مجتمعية شاملة".

وأشار رئيس تحرير جريدة "المصريون"، إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين، ليس له أي مستقبل فكري، مرجعًا الأمر إلى عدم اعتراف الجماعة منذ تأسيسها بأي أخطاء لها خلال تاريخها".

وتابع: "قادة الجماعة لا يعترفون بأخطائها، ويرجعون الأمر إلى الدولة أو إلى الآخرين".

وأفاد "سلطان"، بأنه "وجه تساؤلات عدة لوزراء جماعة الإخوان المسلمين خلال توليهم السلطة في مصر، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، حول ولائهم للجماعة أم للدولة، إلا أنهم لم يردوا علي تساؤله، وأنه أبدى تعجبه من عدم رد وزراء الإخوان على تساؤلاته".