سيد علي: حجب موقع «المصريون» ظلم كبير

07 أبريل 2018 - 08:31 م

أكد سيد علي، الكاتب الصحفي والمذيع بقناة "الحدث اليوم"، أن حجب موقع "المصريون" الإخباري ظلم كبير للموقع، مشيرًا إلى أن الأخوين جمال ومحمود سلطان، ليسا إخوان مسلمين على الإطلاق.

وأضاف "علي"، خلال برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن رئيس تحرير موقع "المصريون"، جمال سلطان، كان من أكثر الناس عداءً للجماعة، ولا يحبذ التعاون مع أعضاء الجماعة عبر موقعه.

وكان الباحث بمؤسسة "حرية الفكر والتعبير" محمد الطاهر، قال إن قائمة المواقع المحجوبة منذ مايو 2017 وحتى الآن في مصر تضم 497 موقعًا.





