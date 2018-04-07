» ديربي مانشستر.. «اليونايتد» يخطف فوزًا مثيرًا من «السيتي»

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مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

المصريون

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا من غريمه مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

واستطاع مانشستر يونايتد في العودة بالنتيجة بعد أن انتهى الشوط الأول لصالح مانشستر سيتي، بالتقدم بهدفين.

تقدم كومباني لمانشستر سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 25 برأسية قوية بعد تلقيه تمريرة رائعة من ليروي ساني من ضربة ركنية.

أضاف جوندجان الهدف الثاني في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لمدافع مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني، استطاع بوجبا أن يعدل الكفة، بإحراز هدفين في دقيقتين، 53 و55، ليعيد المباراة مرة أخرى لضربة البداية، ويؤجل حسم مانشستر سيتي لبطولة الدوري.

وفاجأ سمولينج أصحاب الأرض، بإحرازه الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، ليحقق "ريمونتادا" لفريقه رائعة ويخطف ثلاثة نقاط مثيرة من متصدر الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز بهذه المباراة ليحسم لقب الدوري بشكل رسمي الموسم الحالي.

وبذلك، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيتي عند 84 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

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