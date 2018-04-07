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بالصور.. بدء قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا

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الأنبا بولا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا
الأنبا بولا يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء بطنطا

محمد عبدالناصر

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محافظ الغربية

قداس عيد القيامة

الأنبا بولا

تشديدات امنية

كنيسه مارى جرجس

ترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، صلوات قداس احتفال عيد القيامة المجيد، بكنيسة ماري جرجس والشهداء فى طنطا، وذلك بحضور الآباء والكهنة والمئات من الإخوة المسيحيين.

كما شهدت الكنائس بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، توافد الآلاف عليها، لحضور الاحتفالات عيد القيامة المجيد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الأمنية، والتى استعانت بالبوابات الإلكترونية والحرم الأمني حول الكنائس وغلق الشوارع المؤدية للكنائس أمام السيارات، وذلك لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

فى المقابل، أصدر اللواء أحمد ضيف، صقر محافظ الغربية، قراراً بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات المتابعة الميدانية وإدارات المرور والدفاع المدني ومسئولى أجهزة الإشغالات وأجهزة النظافة العامة للمرور على جميع الكنائس بأنحاء المحافظة ورفع الإشغالات وخاصة السيارات القديمة المكهنة وصناديق القمامة الكبيرة وتكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول والتنسيق مع الجهات الأمنية في وجود أية ملاحظات أو مخالفات، والمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لتلقى البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التعليمات ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أولاً بأول وعلى مدار الـ 24 ساعة.

يذكر أن كنيسة "مارجرجس" والشهداء تشهد إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وأمَّنت قوات الأمن الكنيسة، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنيسة أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركَّبت بوابات إلكترونية على مداخلها، وزيادة عدد أفراد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الكنيسة.



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