طفل يقود سيارة ببني سويف.. يدفع ضابطًًا ويحطم كاميرته

07 أبريل 2018 - 09:14 م

فوجئ ضابط من قوة مرور بني سويف أثناء تواجده أمام نقطة شرطة الغمراوى بطفل يقود سيارة ملاكى وعند محاولة إيقافه فر هاربًا مما أدى لسقوط الضابط على الأرض وتهشم كاميرا تصوير عهدته.

وعلى الفور، أمر اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بنى سويف، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد إبراهيم رئيس مباحث قسم بنى سويف وتشكيل مجموعة عمل لسرعة ضبط المتهم.

وتمكن ضباط مباحث قسم الشرطة من ضبط المتهم "الطفل" وتبين أنه يدعى "وليد.م.ع" 15 سنة ويعمل مساعد ميكانيكى وبسؤاله اعترف بقيادته السيارة بدون رخصة، وأنه لم يقصد إحداث أذى بالضابط وهرب من المكان خشية ضبطه لعدم حمله رخصة قيادة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر المستشار عماد على، المحامى العام الأول لنيابات بني سويف بالتحفظ على المتهم والسيارة.