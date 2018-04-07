دراسة: ابتعد عن فيسبوك 5 أيام لتقلل توترك

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الانتقادات الموجهة حاليا لشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لم تعد قاصرة على اختراقه لخصوصية مستخدميه، خاصة بعد فضيحة تسريبات كامبريدج أناليتيكا، لكنها امتدت إلى التداعيات السلبية التي يتسبب فيها فيسبوك، فقد خلصت دراسة جديدة إلى أن أخذ استراحة من فيسبوك قد يكون المفتاح لخفض مستويات التوتر لدى مستخدميه.

وأشارت الدراسة الصادرة من جامعة كوينزلاند الأسترالية إلى أهمية أخذ استراحة قصيرة من فيسبوك،وتضمنت الدراسة التي نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ملخصا لها، مجموعتين من مستخدمي فيسبوك، حيث ابتعدت مجموعة عن فيسبوك لمدة 5 أيام، واستخدمت المجموعة الأخرى فيسبوك كالمعتاد، وجمع الباحثون عينات اللعاب من 138 مشاركا في بداية الدراسة ونهايتها لقياس التغيرات في مستويات هرمون الضغط "الكورتيزول" لديهم، وقال الدكتور إريك فانمان إن أخذ استراحة مجرد 5 أيام قلل مستويات هرمون "الكورتيزول" لدى الأفراد، ولكنه أشار إلى أنه بينما أظهر المشاركون في الدراسة تحسنا في الضغط الفسيولوجي عبر الإقلاع عن فيسبوك أبلغوا أيضًا بانخفاض مشاعر الرفاهية.


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