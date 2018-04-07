» مأساة رضيع بسبب 4 عمليات خاطئة بالتأمين الصحي

07 أبريل 2018 - 09:23 م

مشهد مأساوي تصعب الكلمات وصفه لطفل رضيع حديث الولادة، وهو يئن من ويلات جراحه؛ نتيجة 4 عمليات طبية خاطئة بأحد مستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.

البداية كانت في شهر يناير الماضي، حيث أجرى الطفل أحمد ميدو النجار، من قرية ترسا، مركز سنورس، محافظة الفيوم، عميلة "فتاء" في الخصية الشمال؛ بناءً على التحاليل والأشعة بعد 28 يومًا من ولادته في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم".

وأوضحت أسرة "أحمد" أنه كان قد أجري له جراحة خاطئة وكانت سببًا فيما هو فيه الآن، ودخل العمليات 4 مرات وحالته الصحية متدهورة جدًا.

وعندما ذهب والد الطفل به إلى مستشفى الجامعة في الفيوم، رفضوا استقباله وقالوا له: "اللي عمل العملية يتابعها"، والممرضات قالوا له: "العملية غلط بس ما تجبش سيرتنا".



