» أهلي جدة يتعادل سلبيًا مع الهلال

07 أبريل 2018 - 09:51 م

تعادل أهلى جدة مع نظيره الهلال، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة للغاية، حيث أضاع لاعبو الفريقين عدداً من الفرص المحققة، التي كانت كفيلة بهز الشباك، لكن محاولاتهما لم تسفر عن أى أهداف، ليتأجل حسم لقب الدوري إلى الجولة الأخيرة من المسابقة.

وشهدت الدقيقة 70، اعتراض السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي على قرار استبداله من جانب المدرب سيرجي ريبروف، قبل أن يدخل اللاعب إلى حجرات الملابس بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء.

وبتلك النتيجة، حافظ الهلال على موقعه بصدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد أن رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلى "الوصيف" الذي رفع رصيده إلى 52 نقطة.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال، فريق الفتح، في الجولة الأخيرة من المسابقة، والمقرر لها يوم الثاني عشر من أبريل الجاري. بينما سيستقبل الأهلى، ضيفه أحد (متذيل الترتيب).