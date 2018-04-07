  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:14 م
بحث متقدم
يوسف زيدان

محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

عمرو أديب

رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

المعارضة المصرية

هكذا سيرد «السيسي» على مطالب المعارضة

الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

قناة الشرق

«جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

مرشحو الرئاسة السابقين

23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

أحمد قنصوة

محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم

جوارديولا: نشعر بحزن جمهورنا بعد الهزيمة من يونايتد

الرياضة

جوارديولا
جوارديولا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«لوكاكو» يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام إشبيلية

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل

#

نافعة: ألا يستحق الشعب تفسير لصفقة الغاز الإسرائيلي؟!

#

«حجازي» يسجل في سقوط وست بروميتش أمام ساوثهامبتون

قال الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن لاعبي فريقه يشعرون بحزن جمهورهم للهزيمة من يوناتيد بهدفين لثلاثة في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).
وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب المباراة، أكد غوارديولا "نشعر بحزن جماهيرنا، ولكن لدينا 84 نقطة وفارق أهداف كبير، بعد مباراة الثلاثاء (أمام ليفربول في دوري الأبطال) سنركز على حسم لقب الدوري".
وأضاف "إنها المرة الأولى التي نخسر فيها مباراتين متتاليتين، علينا الآن أن نستعيد قوتنا ونعود للانطلاق".
وأوضح غوارديولا "مانشستر سيتي أقل فريق استقبالًا للأهداف أو الفرص بالمقارنة مع باقي الفرق، واليونايتد لم تسنح له أي فرصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني سنحت له فرصتان وسجل هدفين، وبعدها عدنا وصنعنا الفرص لكن دي خيا قام بتصديات جيدة".
وأشار "نمر بأوقات سيئة، في آخر مباراتين سيطرنا في بعض الأوقات والمنافس سجل الأهداف، تهانينا لليونايتد، الآن سنقف ونكون شجعانًا ونركز على مباراة الثلاثاء أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".
وحرم يونايتد نظيره السيتي من التتويج مبكرًا بلقب الدوري المحلي، وحرمه تحقيق رقم قياسي يضاف لرصيده ليصبح أول فريق يتوّج بـ"البريمرليغ" قبل ست جولات من نهايته.
وتأجل حسم مانشستر سيتي للقب للجولات القادمة، وتلقت جماهيره صدمة قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه "الاتحاد".
كما أوقف يونايتد صحوة مانشستر سيتي في تحقيق انتصارات متتالية ليذيقه الهزيمة الثانية في الموسم الحالي للمسابقة حيث كانت الخسارة الأولى من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل أربعة.
ورغم هزيمة اليوم، يتصدر السيتي الترتيب برصيد 84 نقطة بفارق 13 نقطة عن مطارده يونايتد. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا
» مأساة رضيع بسبب 4 عمليات خاطئة بالتأمين الصحي
» إعلان الطوارئ بالقليوبية بسبب الحمى القلاعية
» أهلي جدة يتعادل سلبيًا مع الهلال
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع
» «سلطان»: الإمارات أكثر دولة احتضنت الإخوان طوال 50 عامًا
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو
» رانيا محمود ياسين تقدم برنامج بـ«الفراعين»
» جلسة «باديكير» تُكلف مدافع الزمالك 30 ألف جنيه
» «بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية
» ديربي مانشستر.. «اليونايتد» يخطف فوزًا مثيرًا من «السيتي»

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية