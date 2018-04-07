جوارديولا: نشعر بحزن جمهورنا بعد الهزيمة من يونايتد

07 أبريل 2018 - 10:58 م

قال الإسباني غوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن لاعبي فريقه يشعرون بحزن جمهورهم للهزيمة من يوناتيد بهدفين لثلاثة في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).



وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عقب المباراة، أكد غوارديولا "نشعر بحزن جماهيرنا، ولكن لدينا 84 نقطة وفارق أهداف كبير، بعد مباراة الثلاثاء (أمام ليفربول في دوري الأبطال) سنركز على حسم لقب الدوري".



وأضاف "إنها المرة الأولى التي نخسر فيها مباراتين متتاليتين، علينا الآن أن نستعيد قوتنا ونعود للانطلاق".



وأوضح غوارديولا "مانشستر سيتي أقل فريق استقبالًا للأهداف أو الفرص بالمقارنة مع باقي الفرق، واليونايتد لم تسنح له أي فرصة في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني سنحت له فرصتان وسجل هدفين، وبعدها عدنا وصنعنا الفرص لكن دي خيا قام بتصديات جيدة".



وأشار "نمر بأوقات سيئة، في آخر مباراتين سيطرنا في بعض الأوقات والمنافس سجل الأهداف، تهانينا لليونايتد، الآن سنقف ونكون شجعانًا ونركز على مباراة الثلاثاء أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".



وحرم يونايتد نظيره السيتي من التتويج مبكرًا بلقب الدوري المحلي، وحرمه تحقيق رقم قياسي يضاف لرصيده ليصبح أول فريق يتوّج بـ"البريمرليغ" قبل ست جولات من نهايته.



وتأجل حسم مانشستر سيتي للقب للجولات القادمة، وتلقت جماهيره صدمة قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعبه "الاتحاد".



كما أوقف يونايتد صحوة مانشستر سيتي في تحقيق انتصارات متتالية ليذيقه الهزيمة الثانية في الموسم الحالي للمسابقة حيث كانت الخسارة الأولى من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

