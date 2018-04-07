"هاتريك" ميسي يقود برشلونة للاقتراب من لقب "الليجا"

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الرياضة

ميسي
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المصريون ووكالات

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، اليوم السبت، فريقه للفوز على ضيفه ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).
أنهى الفريق الكتالوني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما ميسي في الدقيقتين 27 و32.
وحاول ليجانيس تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر المغربي نبيل الزهر.
ومع حلول الدقيقة 87 نجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه ليخرج الفريق الكتالوني فائزًا بالثلاث نقاط.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 79 نقطة في الصدارة، ليقترب كثيرًا من لقب "الليغا"، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر. -

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