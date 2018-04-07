"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

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"الخارجية": نقدر ظروف إثيوبيا

أكد الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر أثبتت أنها دولة عريقة، ومازالت رغم التعنت الإثيوبي مصرة على النهج التعاوني، مضيفًا أن موقفنا نقطة تحسب لها. 
وأضاف "رسلان"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" أن موقف مصر سيساعدها إذا اضطرت إلى حلول سياسية أو قانونية في محافل آخرى. 
وتابع "رسلان" أن مصر لا تواجة أثيوبيا فقط، ولكنها تواجة تحالف عريق، سواء في الإقليم أو المستوى الدولي، موضحًا أن إثيوبيا تأخذ دعم دولي من تركيا، والصين، والاتحاد الأوروبي. 

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