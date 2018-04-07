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مكسميموس: .يجب ان نبتعد عن سياسة كل شئ تمام

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الانبا مكسيوس
الانبا مكسيوس

علي إسماعيل

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مكسميموس..

يجب. ان. نبتعد. عن. سياسة. كل. شئ. تمام

ترأس نيافة الأنباء مكسيموس أسقف بنها وقويسنا قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها محافظة القليوبية وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية، والمهندس مصطفي عباس سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمود ابو حبسة وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية، ونجوي العشيري رئيس مجلس مركز ومدينة بنها، ولفيف من الآباء الكهنة رعاة الكنيسة وإعداد كبيره من شعب الكنيسة والشخصيات العامة والحزبية بالقليوبية.
وفي بداية كلمة نيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وقويسنا، قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي توليه فترة رئاسية جديدة، كما اكد ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والانتاج حتى تزدهر مصر وتتقدم.
كما اكد مكسيموس علي ضرورة التسامح ونبز العنف، والابتعاد عن سياسة كلمة كل شئ تمام حتي يتم اي عمل علي اكمل وجه.
ومن جانبجانبهم قدم المحافظ ومدير الامن التهانى للاخوة الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد معربين عن سعادتهم ومتنميين بعيد قيامة مجيد سعيد وان يعم الامن والامان ويحفظ مصر الغالية من كل شر. 
وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن العيد بألوانها الأحمر، فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة المجيد بقيادة القمص جرجس زكي راعي كنيسة السيدة العذراء ببنها والقس قزمان صبحي راعي كنيسة العذراء بلنها.
كما شهد محيط كنيسة العذراء ببنها تواجدا أمنيا كثيفا حيث انتشرت الخدمات وتم الاستعانة بالبوابات الالكترونية الخاصة بكشف المعادن وتم الاستعانة بكشافة الكنيسة والأمن الإدارى من قبل الكنيسة لاستقبال الضيوف.








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