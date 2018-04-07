» أول رد من "الخارجية" بشأن فشل مفاوضات "النهضة"

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الحياة السياسية

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

المصريون ـ متابعات

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قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة عقد بتوجيه من رؤساء الدول الثلاث، لحل المشكلات المعلقة، ومناقشة الإتفاق الإطاري للسد.
وأشار "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، إلى أن المفاوضات استمرت لأكثر من 18 ساعة، منوهًا بأن هناك أمور تم مناقشتها توصل فيها الأطراف لشبه إتفاق، وأمور أخرى لم يحدث حولها اتفاق، وفي حاجة لاجتماع أخر لمواصلة المناقشات.
وأوضح أنهم يدرسون حاليا موعد عقد الاجتماع القادم، مؤكدا أن هناك التزام قانوني بين الدول الثلاث، ومصر لن تقبل بمخالفتها، مضيفا أن المناقشات لم تسفر حتى نهايتها عن اتفاق محدد ولهذا لم يتم الإفصاح عن سبب الخلاف.
وأضاف أن القلق المصري طبيعي ومشروع، لكن المبالغة فيه غير مطلوبة، منوهًا بأن لا هناك اجتماعات تعقد على هذا المستوى إلا وتتعرض للحظات توتر، ولحظات انفراج.

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