  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:58 ص
بحث متقدم
لعبة الحوت الأزرق

أكاديمي يكشف علاقة "الحوت الأزرق" بـ "داعش"

خالد رفعت

"عماد أديب بيدي قبلة الحياة للإخوان وقت احتضارهم"

سد النهضة

"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

يوسف زيدان

محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

عمرو أديب

رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

المعارضة المصرية

هكذا سيرد «السيسي» على مطالب المعارضة

الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

المسلماني:

أمريكا تعاقب روسيا .. هذا ماحدث

عرب وعالم

بوتين وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن سوريا
بوتين وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن سوريا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الدفاع الأمريكي: كدنا نشتبك مع روسيا بسوريا

#

"مورينيو" يحلل مباريات كأس العالم بـ 2 مليون يورو

#

إسرائيل: البث مجانًا للمصريين لمونديال 2018

#

رسميًا تبدد حلم "متعب" للعب في كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك حرب باردة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، وهناك تصعيد من وقت للآخر لهذه الحرب، لافتًا إلى أن أمريكا قامت مؤخرًا بفرض عقوبات على روسيا بعد ضم روسيا شبهة جزيرة القرم، وبعد الخلاف على القضية الأوكرانية، والخلاف مع بريطانيا نتيجة قضية الجاسوس الروسي. 
وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن أمريكا قامت بفرض عقوبات على الشركات والشخصيات الكبرى في روسيا، وبعض هذه الشخصيات هم أصدقاء للرئيس الروسي فلادمير بوتين، مضيفا أن هذه العقوبات وصلت إلى تجميد الأرصدة، والتعقب الأمني.
وأضاف ان العقوبات الأمريكية شملت أكبر شركة للغاز الروسي في العالم، خلاف أكبر شركتي لصناعة الأمونيوم والذهب بروسيا، مشيرًا إلى أن روسيا تحدث بأنها سترد على هذه العقوبات بشكل حاسم. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»
» 23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد
» أمريكا تعاقب روسيا .. هذا ماحدث
» أول رد من "الخارجية" بشأن فشل مفاوضات "النهضة"
» رد صادم لـ"محامي البلاغات" بشأن عودة "أبوتريكة"
» "أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب
» حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا
» محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم
» مأساة رضيع بسبب 4 عمليات خاطئة بالتأمين الصحي
» أهلي جدة يتعادل سلبيًا مع الهلال
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية