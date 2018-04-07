» أمريكا تعاقب روسيا .. هذا ماحدث

07 أبريل 2018 - 11:37 م

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن هناك حرب باردة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، وهناك تصعيد من وقت للآخر لهذه الحرب، لافتًا إلى أن أمريكا قامت مؤخرًا بفرض عقوبات على روسيا بعد ضم روسيا شبهة جزيرة القرم، وبعد الخلاف على القضية الأوكرانية، والخلاف مع بريطانيا نتيجة قضية الجاسوس الروسي.

وأوضح "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن أمريكا قامت بفرض عقوبات على الشركات والشخصيات الكبرى في روسيا، وبعض هذه الشخصيات هم أصدقاء للرئيس الروسي فلادمير بوتين، مضيفا أن هذه العقوبات وصلت إلى تجميد الأرصدة، والتعقب الأمني.

