مصرع باكستاني صدمته سيارة دبلوماسي أمريكي

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مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالقليوبية

لقي رجل مصرعه وأصيب آخر، السبت، بعد أن صدمت سيارة تابعة للسفارة الامريكية دراجتهما النارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية أن السيارة التي كان يقودها الملحق العسكري للسفارة اصطدمت بالدراجة النارية بعد تجاوزها لإشارة المرور الحمراء
وأوضحت القناة أن الحادث أدّى لمصرع سائق الدراجة ويدعى عتيق بك، وإصابة ابن عمه رحيل -الذي كان مع على الدراجة- بإصابة بالغة.
ولفت المصدر إلى أن الشرطة الباكستانية لم تعتقل المسؤول الأمريكية؛ كونه يحمل حصانة دبلوماسية، لكنها احتجزت سيارته.
ونقلت القناة عن محمد فيصل، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، قوله إن السلطات تنظر في الأمر، مشيرة إلى أنه أكد تلك التقارير. 

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