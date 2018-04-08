  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:59 ص
بحث متقدم
لعبة الحوت الأزرق

أكاديمي يكشف علاقة "الحوت الأزرق" بـ "داعش"

خالد رفعت

"عماد أديب بيدي قبلة الحياة للإخوان وقت احتضارهم"

سد النهضة

"رسلان" يكشف أخطر معلومة بشأن سد النهضة

يوسف زيدان

محلل سياسي يفجر مفاجأة مدوية عن يوسف زيدان

عمرو أديب

رسالة نارية لـ "أديب" بعد فشل مفاوضات "النهضة"

المعارضة المصرية

هكذا سيرد «السيسي» على مطالب المعارضة

الدكتور محمد البرادعي

هل تستعين السلطة بـ «البرادعي» في هذا الملف؟

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفجر مفاجأة عن المصالحة مع الإخوان

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: المصالحة مع كيانات خارج نطاق الدولة مرفوضة

عماد أديب

دعوة «أديب» للمصالحة مع «الإخوان» بالون اختبار

بالفيديو..

أكاديمي يكشف علاقة "الحوت الأزرق" بـ "داعش"

آخر الأخبار

لعبة الحوت الأزرق
لعبة الحوت الأزرق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مطالبات برلمانية بحظر"الحوت الأزرق"

#

قصص مروعة حول العالم عن الانتحار بـ"الحوت الأزرق"

#

كيف يقنع "الحوت الأزرق" ابنك بالانتحار؟

#

أول صورة لنجل "حمدي الفخراني" المنتحر و 9 أسرار جديدة

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور أحمد زايد، إن لعبة «الحوت الأرزق» تُعد لعبة «داعشية» لأنها نفس أسلوب تنظيم «داعش» الإرهابي من استخدام التكنولوجيا لغسيل مخ البشر لقتل الآخر أو قتل النفس وهو ما يحدث في اللعبة لكن بطريقة اليكترونية مختلفة بدون توجهات دينية، مشيرا إلى أن تلك الألعاب هي أحد أدوات حروب الجيل الرابع لإضعاف الدول، مرجحا احتمالية وجود أجهزة وراء تلك اللعبة لنشرها.
وأضاف زايد خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن اللعبة تستهدف فئة عمرية صغيرة السن مثل الإرهاب، وهي فترة البحث عن الذات والتمرد على الأوضاع، متابعاً أن التكنولوجيا تتطور بشكل خطير خاصة عالم السايبر الذي يتطور بشكل أكبر مما يمكن تصوره، مطالبا الأُسر بأن يكون لديها الوعي الكافي وعدم ترك الأطفال في السن الصغير أمام الانترنت لساعات طويلة دون رقابة.
وأشار زايد إلى أن كتب وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون بها فصول تتحدث عن كيفية التعامل مع الانترنت والحاسوب للتكيف مع العصر ومشاكله الجديدة، وفي الإعلام أيضا لنشر التوعية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «جان» يكشف سر احتجاز العاملين بقناة «الشرق»
» 23 مرشحًا للرئاسية.. لم ينجح أحد
» أمريكا تعاقب روسيا .. هذا ماحدث
» أول رد من "الخارجية" بشأن فشل مفاوضات "النهضة"
» رد صادم لـ"محامي البلاغات" بشأن عودة "أبوتريكة"
» "أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب
» حياة أو موت المصريين تتحدد خلال 30 يومًا
» محامي العقيد «قنصوة»: هذا ما حدث بشأن دعواه اليوم
» مأساة رضيع بسبب 4 عمليات خاطئة بالتأمين الصحي
» أهلي جدة يتعادل سلبيًا مع الهلال
» اقتصادي: ديون مصر الخارجية لن تتراجع

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية