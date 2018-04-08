» باحث: هذا هو الحل الوحيد لأزمة سد النهضة

قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن فشل المفاوضات حول سد النهضة كان متوقعا، فإثيوبيا مستمرة في المماطلة ومصر لا زالت تغلب مبدأ المفاوضات.

وأشار "رسلان"، خلال مشاركته عبر برنامج ساعة من مصر، مع الإعلامي خالد عاشور، عبر فضائية "الغد"، مساء السبت، إلى أن إثيوبيا واصلت بناء السد والمفاوضات ما زالت متعثرة، والتصريحات الإثيوبية كانت سلبية جدا منذ لقاء السيسي وديسالين الأخير، ورئيس الوزراء الإثيوبي الجديد لن يغير شيئا في أزمة سد النهضة

وأضاف مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن الوساطة الأمريكية ربما تكون الحل لأزمة سد النهضة، لأنها تملك أدوات ضغط على القرار الإثيوبي.





