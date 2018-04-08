إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالصحراوى الشرقى

08 أبريل 2018 - 07:25 ص

أصيب خمسة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق أبوصالح بنطاق محافظة بني سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "ن ا و 618"، على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق أبو صالح. هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل 5 مصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى همام مدير المستشفى.