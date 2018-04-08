» مقتل وإصابة 6 في احتراق برج "ترامب"

08 أبريل 2018 - 07:26 ص

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصا قُتل وأصيب 5 آخرون بينهم 4 رجال إطفاء وذلك بعد اندلاع حريق ضخم في برج "ترامب" بنيويورك.



وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" من ناحية التعامل معه.



وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح "لا تهدّد حياتهم"، مشيرة إلى أن الحريق بات "تحت السيطرة".



وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.



وبدأ الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة ترامب، بينما كان السياح يلتقطون صورا للحريق.



وقال ترامب لاحقا إنّ الحريق قد تم إخماده، شاكرا لرجال الإطفاء "عملهم العظيم".

