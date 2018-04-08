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إصابة سيدتين و3 أطفال فى انقلاب سيارة

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بنى سويف
بنى سويف

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إصابة 15 في انقلاب سيارة بطريق "القاهرة-الفيوم" الصحراوى

أصيب خمسة أشخاص بينهم سيدتين و"3" أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق أبوصالح بنطاق محافظة بني سويف.

 تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "ن ا و618" على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق أبو صالح. هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل 5 مصابين إلى مستشفى بني سويف العام وهم سحر حسن زيدان (28)سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد أحمد خميس (12)سنة القليوبية مصاب بجرح بالرأس وندي ياسر محمد (8) سنوات مصاب بجرح بالرأس ويوسف ياسر محمد (10) سنوات مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن وأسماء سيد محمد (37)سنة مصابة بجروح وكدمات بالجسم ومقيمين جميعا محافظة القليوبية.

تم إجراء الإسعافات لجميع المصابين تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور هانى همام مدير المستشفى تحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق

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