فيديو .. خناقة بين جبرائيل وأستاذ بالأزهر تنهي الحلقة

08 أبريل 2018 - 08:25 ص

أنهت الإعلامية دينا يحيى - مقدمة برنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة المحور - حلقة برنامجها بعد حدوث تراشق بين المحامي نجيب جبرائيل الدكتور عبد المنعم فؤاد الأستاذ بجامعة الأزهر على خلفية زيارة بعض المسيحيين للقدس .



واعتبر "فؤاد" أن زيارة بعض المسيحيين المصريين للقدس من قبيل "السياحة الدينية" ، وهو ما وصفه بأنه "تطبيع" مع إسرائيل .



ورد "جبرائيل" على كلام "فؤاد" أن زيارة المسيحيين للقدس لرؤية مقدساتهم أمر روحي ولا علاقة له بالموقف السياسي .



واتهم "فؤاد" نظيره "جبرائيل" بما أسماه "عدم التأدب" ، وهو ما رد عليه الأخير بأنه أكثر أدبا منه ، مهددًا إياه بتقديم بلاغ ضده .. وهو ما جعل مقدمة البرنامج تنهي الحلقة .



