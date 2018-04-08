» أمريكا: روسيا ستتحمل مسؤوليتها عن قصف السوريين بالكيماوي

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النظام السوري

دوما

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بصدد متابعة تقارير تتحدث عن استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية في قصف السوريين بدوما ، مؤكدة أن روسيا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حال ثبوت هذا الأمر .

جاء ذلك بعد أن اتهمت جماعة سورية معارضة قوات الحكومة، السبت، بإسقاط برميل يحتوي على مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية: "تاريخ النظام في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه ليس محل شك... روسيا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية الاستهداف الوحشي لعدد لا يحصى من السوريين بأسلحة كيماوية".

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات النظام وداعميه استهدفوا دوما بأسلحة كيميائية.

وقالت مصادر سورية محلية إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 75 مدنيا على الأقل، وإصابة مئات يجري التعامل معهم ميدانيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.


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