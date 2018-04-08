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البيان 18 للقوات المسلحة حول "العملية الشاملة"

الحياة السياسية

بالفيديو.. تعرف علي نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"
ارشيفية

محمد الخرو

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تفاصيل البيان الثامن للجيش بشأن عمليات سيناء

الجيش

القوات المسلحة

سيناء

العملية الشاملة

استهدفت القوات المسلحة عدد من الأماكن التي يتمركز فيها الإرهاب مما أسفر عن تدمير ومقتل عدد من العناصر الارهابية.

وتضمن البيان نتائج العمليات، التي استطاعت القوات تحقيقها خلال الأيام الماضية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المحاور الإستراتيجية كافة، حيث أسفرت العمليات عن النتائج الآتية:

– قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية ومقتل عدد من التكفيريين.

– القضاء على 3 أفراد تكفيريين شديدي.

الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء

– القضاء على عنصر تكفيري عثر بحوزته على مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة.

– تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

– ضبط وتدمير 114 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

– تدمير 386 ملجأً ووكرًا ومخزنًا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية وأجهزة لاسلكية.

– القبض على 250 فردًا من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم.

– اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.

– اكتشاف وتدمير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

– تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة.

– اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح وشمال سيناء.

– تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بالسلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية كافة.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت فى 9 فبراير 2018، انطلاق العملية الشاملة "سيناء 2018".
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