  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
حفيد مؤسس جماعة الاخوان

حفيد مؤسس الإخوان متهم باغتصب "معاقة ذهنية"

قصف دوما

مقتل 300 شخص في مجزرتين لقصف أمريكي روسي

البرادعي

تصريح ناري من البرادعي حول سوريا وغزة

الإعلامي محمد الغيطي

"الغيطى" يهاجم عماد أديب بشكل غير مسبوق

لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

بالفيديو..لطمية شيعية تتحول إلي حفل راقص

حريق ببرج ترمب

ضحايا ومصابين في حريق ببرج ترامب

الإعلامي عمرو أديب

سؤال من "أديب" يحرج مطربة شهيرة

عكاشة: هذا هو خطأ السيسي في الصلح بين "مرتضى وشوبير"

رسالة "مرتضى" تثير أزمة لـ"شوبير" على الهواء

محمد صلاح

شاهد.. فيديو نارد لمهارة "صلاح" في الطفولة

نافعة: الإخوان مهدوا السلطة للسيسي

نافعة: هذا هو المخرج الوحيد للفراغ السياسى بالبلاد

مفاجأة.. أمير قطر علي رأس القمة العربية في الرياض

عرب وعالم

أمير قطر
أمير قطر

وكالات

أخبار متعلقة
#

قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية

#

البشير يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة العربية

#

تأجيل القمة العربية في الرياض بسبب انتخابات الرئاسة

#

قطر تبدأ بضخ الوقود للقطاع الصحي في غزة

أمير قطر

الأمير تميم

قمة الرياض

15 ابريل الجاري

كشف مصدر دبلوماسي عربي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية المقررة في السعودية الأحد المقبل الموافق 15 أبريل الجاري ، بحسب ما ذكرته الرأي الكويتية.

وتأتي هذه المشاركة الغير متوقعة بعد  ترأس الأمير تميم وفد بلاده في القمة الخليجية في الكويت مؤخراً وعدم غيابه عنها.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، كانت قد أكدت أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة العربية المقرر إجراؤها في 15 أبريل من الشهر الحالي في الرياض ، بحسب الأناضول.

 وأضافت الخاطر أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحاً على أجندة القمة العربية، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة ، لافتة إلي أنه في حال تم طرح المسألة، كما أكدنا مراراً، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها.

يذكر أن قطر قد شاركت في الاجتماع التحضيري للقمة، الذي عقد في مارس الماضي في القاهرة، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن مسعد المريخي .

وتعتبر هذه القمة العربية الأولى بعد الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو من العام الماضي، بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ضحية حفيد البنا تروي تفاصيل خطيرة عن اغتصابها
» موسي: أيمن نور تخلى عن عزة الحناوى
» شرط "السعيد" لرد الـ40 مليون جنيه للزمالك
» بالفيديو.. وصلة رقص لـ"شيرين" فى حفل زفافها
» انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 26 درجة
» فوائد لا تعلمها للشيكولاتة: تقي من السكتات الدماغية
» دراسة: فقدان المال يسبب الوفاة المبكرة
» الفاتيكان يعتقل قس ودبلوماسي لحيازته مواد إباحية للأطفال
» اختراع جديد يعيد البصر لمن فقدوه
» 10 أطعمة تقيك من مرض السرطان
» أمريكا: روسيا ستتحمل مسؤوليتها عن قصف السوريين بالكيماوي

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية